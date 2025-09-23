Бывшему замруководителя Росприроднадзора Митволю снова отказали в УДО

Мособлсуд не удовлетворил жалобу бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя на отказ в условно-досрочном освобождении (УДО). Он отбывает срок за хищение при строительстве метро в Красноярске. По данным ТАСС, из всего срока экс-чиновнику осталось отбывать полгода.

По данным ФСИН, экс-замглавы Росприроднадзора просил освободить его еще в 2024 году, но тогда комиссия по вопросам помилования отказала осужденному. Еще одну попытку Митволь предпринял в сентябре этого года, но опять безрезультатно.

В 2023 году Олега Митволя приговорили к 4,5 года колонии общего режима по статье о мошенничестве. Следствие установило, что он похитил более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро. Строительством занималось АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», где Митволь возглавлял совет директоров. Фигурант полностью признал вину и заключил досудебную сделку со следствием.

Никита Черненко