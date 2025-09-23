Последние громкие дела и изъятия имущества у судей

19 августа 2025 года Красногорский городской суд Московской области по иску Генпрокуратуры изъял в пользу государства имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова на 13 млрд руб. Крупнейшим изъятым объектом стало сельхозпредприятие «Дмитриевское» с 5 тыс. га пахотных земель, а также 87 объектов недвижимости, включая земельные участки, коммерческие здания и квартиры совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб.

27 июля 2025 года в Краснодаре начался суд по делу экс-председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, ее зама Татьяны Юровой и еще трех фигурантов. Они обвиняются в получении и посредничестве во взятках в размере от 400 тыс. до 10 млн руб. за влияние на судебные решения. Разбирательство продолжается.

16 сентября 2025 года Волжский горсуд Волгоградской области обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его близких родственников на сумму свыше 13 млрд руб. В федеральную собственность было обращено 214 объектов, в том числе 118 земельных участков, 71 коммерческое здание и 11 жилых помещений.

17 сентября 2025 года суд конфисковал в пользу государства имущество осужденной ранее за взятку экс-судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат. Изъятое имущество включает торговый центр «Дубрава» в Брянске, дом площадью 525 кв. м в «Миллениум парке», 3 квартиры, 17 земельных участков и 19 нежилых помещений в Брянской области, Крыму, Москве и Подмосковье, ранее оформленные на ее родителей.