Индекс Мосбиржи замедлил рост во время выступления Трампа на Генассамблее ООН

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) замедлил рост в основной торговой сессии. Примерно за полчаса рост индекса сократился на 0,54 п. п. Тогда президент США Дональд Трамп выступал на Генеральной Ассамблее ООН.

К 17:06 мск индекс Мосбиржи составлял 2 788,1 пункта и рос на 1,03%. К 17:31 он сократился до 2 754,2 пункта с ростом 0,48%. По состоянию на 18:33 мск индекс увеличился до 2759,2 пункта (+0,66%).

Дональд Трамп сегодня впервые выступил на Генассамблее ООН. В своей речи он пригрозил России «очень серьезными» пошлинами за отсутствие мирного соглашения с Украиной и обвинил ООН в бездействии.

Подробнее о выступлении президента США читайте в главном «Ъ».