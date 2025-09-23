Чрезвычайная опасность пожаров установлена в 30 из 34 районов Воронежской области

В 30 из 34 муниципалитетов Воронежской области установлен пятый класс пожарной опасности из пяти возможных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Четвертый класс, высокий уровень угрозы возникновения возгораний, сохранился в Борисоглебском горокруге, а также в Грибановском, Поворинском и Терновском районах.

Воронежский гидрометцентр также предупреждает о порывах ветра 15–18 м/с в области в среду, 24 сентября.

С 15 апреля в Воронежской области действует особый противопожарный режим. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» (структура Рослесхоза), он также введен в 46 субъектах России, в том числе в Белгородской области и в восьми муниципалитетах Липецкой области.

С начала 2025 года по 23 сентября в Воронежской области произошло десять пожаров общей площадью 6,6 га. В Липецкой области зарегистрировано два возгорания на площади 551,7 га, в Белгородской области — одно на 0,45 га. В Курской, Орловской и Тамбовской областях пожаров в лесных массивах не было.

Кабира Гасанова