Блогера-иноагента Максима Каца просят заочно арестовать по новому делу

В Хорошевский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия с просьбой заочно арестовать блогера Максима Каца (признан в России иноагентом). Его обвиняют в нарушении правил работы иноагента. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

О возбуждении нового дела СКР сообщил в августе. Как уточняли в ведомстве, блогеру дважды за год назначили штраф по соответствующей административной статье (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). По данным «РИА Новости», заявление на фигуранта написал член организации «Депутаты мирной России» (признана нежелательной в России).

Максим Кац (иноагент) уехал из России после начала СВО. В 2023 году его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорили к 8 годам колонии. Осужденный обжаловал приговор в 2024 году.

Никита Черненко