Трамп анонсировал встречу с президентом Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе встретится с президентом Бразилии Луис Инасиу Лулой да Силвой.

«Я увидел его, он увидел меня, и мы обнялись. А потом я говорю: "Ты можешь поверить, что я буду говорить это всего через две минуты?". Мы договорились встретиться на следующей неделе»,— сказал Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН. «Я нравлюсь ему. Он нравится мне. У нас химия случилась»,— подчеркнул президент США.

Незадолго до начала выступления Дональда Трампа Лула да Силва заявил, что недавние «односторонние атаки» США в сторону Бразилии неоправданы. Так он прокомментировал введенные в отношении бразильских товаров пошлины, а также санкции против отдельных представителей судебной системы Бразилии. США ввели эти меры в ответ на судебное разбирательство по делу бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, приговоренного к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота. Белый дом считает его невиновным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жаира Болсонару признали виновным в госперевороте».

Лусине Баласян