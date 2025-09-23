В России насчитывается почти 140 тыс. электромобилей и гибридов

На 1 июля 2025 года на территории России зарегистрировано 138,5 тыс. электромобилей и гибридов. Это в пять раз больше показателя 2021 года. Такие данные привел замгендиректора по развитию PUNKT E Александр Мироненко на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Лидерами по количеству электромобилей и гибридов в июле стали Москва (30%) и Московская область (8%), уточнил эксперт. На третьем месте — Краснодарский край и Санкт-Петербург, по 6%. На четвертом — Приморский край (4%). Пятерку лидеров замыкают Иркутская и Калининградская области, по 3%.

Наиболее популярными моделями среди электромобилей Александр Мироненко назвал Nissan Leaf (в эконом-сегменте), Moskvich 3E и Tesla Model 3 (в среднем сегменте), Zeekr 001, Lixiang L6/L7/L9, а также две модели Voyah — Free Phev и Dream Phev (в премиум-сегменте).

Господин Мироненко также привел статистику по количеству зарядных станций в России. К июлю 2025 года показатель вырос до 7,2 тыс. штук против 200 в 2018-м. Из них 3,9 тыс. относятся к быстрым станциям для зарядки, 3,2 тыс. — к медленным. На одну быструю станцию в среднем приходится 35 электромобилей и гибридов. При этом 59% владельцев авто пользуются индивидуальными станциями и заряжаются от розетки.

По данным аналитического центра «Автостат», в августе 2025-го российский рынок новых легковых машин продемонстрировал рост к июлю на 1,3% — до 122,24 тыс. штук. В годовом выражении падение все же сохраняется на уровне 17,6%.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Август вырулил на рекорд».