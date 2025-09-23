В Сочи с начала года сотрудники МЧС спасли 256 человек

С начала 2025 года сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (г. Сочи) спасли на территории курорта 256 человек, в том числе 30 детей. К работам привлекались 4957 спасателей, 987 единиц техники. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в пресс-службе ЮРПСО.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ведомства на 18 сентября, с начала 2025 года спасатели ЮРПСО МЧС России провели 355 поисково-спасательных работ. Из них сотрудники спасательного отряда 114 раз выезжали на ликвидацию происшествий природного характера: в горнолесной местности — 94, на воде — 20. Работ техногенного характера было 68, из них спасатели 19 раз ликвидировали последствия ДТП. Было принято 173 вызова на бытовые и прочие происшествия.

При этом с начала 2024-го, по данным на 18 сентября прошлого года, в Сочи было спасено 368 человек, в том числе 49 детей. К работам привлекались 2307 спасателей, 549 единиц техники. За вышеуказанный период на территории курорта была проведена 451 поисково-спасательная работа. Сотрудники спасательного отряда 145 раз выезжали на ликвидацию природных происшествий: в горнолесной местности — 101, на воде — 44. Было проведено 56 работ техногенного характера, из них спасатели 40 раз ликвидировали последствия ДТП. Было принято 250 вызовов на бытовые и прочие происшествия, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России (Сочи).

Андрей Пугачев