На переоснащение детской библиотеки в Сочи направили 14,9 млн рублей

В Сочи завершена модернизация центральной детской библиотеки имени Николая Островского. Учреждение на улице Горького переоборудовано в арт-пространство «ОСТРОВок» в рамках нацпроекта «Семья». Общий объем финансирования составил 14,9 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Средства направили на капитальный ремонт, закупку мебели, мультимедийной и звуковой техники, а также интерактивного оборудования и элементов оформления. В обновленной библиотеке создана студия для производства мультфильмов, пополнен книжный фонд на 4 тыс. изданий для детей и подростков. В общей сложности в библиотеке теперь насчитывается 79 тыс. книг, включая специализированную и краеведческую литературу.

Заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура подчеркнул, что развитие сети модельных библиотек стало возможным благодаря поддержке региональных властей. До конца 2025 года в крае планируется открытие еще трех библиотек нового формата — в Адлере, Новороссийске и Туапсинском районе.

Сейчас в Краснодарском крае функционируют 17 библиотек, соответствующих модельному стандарту.

Мария Удовик