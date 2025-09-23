Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Премия «Золотой мяч»: все номинации

Мужчины. «Золотой мяч»: 1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), 2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания), 3. Витинья (ПСЖ, Португалия), 4. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет), 5. Рафинья («Барселона», Бразилия).

«Приз Копа» (лучшему игроку до 21 года): Ламин Ямаль.

«Приз Яшина» (лучшему вратарю): Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/«Манчестер Сити», Италия).

«Приз Герда Мюллера» (лучшему бомбардиру): Виктор Дьёкереш («Спортинг»/«Арсенал», Швеция).

Клуб года: ПСЖ, Франция.

Тренер года: Луис Энрике (ПСЖ, Испания).

Женщины. «Золотой мяч»: 1. Айтана Бонмати («Барселона», Испания), 2. Мариона Кальдентей («Арсенал», Испания), 3. Алессия Руссо («Арсенал», Англия), 4. Алексия Путельяс («Барселона», Испания), 5. Клои Келли («Манчестер Сити»/«Арсенал», Англия).

«Приз Копа»: Вики Лопес («Барселона», Испания).

«Приз Яшина»: Ханна Хэмптон («Челси», Англия).

«Приз Герда Мюллера»: Эва Пайор («Барселона», Польша).

Клуб года: «Арсенал», Англия.

Тренер года: Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды).

Церемония проходила в парижском театре «Шатле»

Церемония проходила в парижском театре «Шатле»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Полузащитник «Барселоны» испанка Айтана Бонмати стала первой в истории трехкратной обладательницей «Золотого мяча» среди женщин

Полузащитник «Барселоны» испанка Айтана Бонмати стала первой в истории трехкратной обладательницей «Золотого мяча» среди женщин

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Телеведущая Кейт Скотт и футболист Рууд Гуллит объявляют главного тренера ПСЖ Луиса Энрике (на экране) лучшим тренером

Телеведущая Кейт Скотт и футболист Рууд Гуллит объявляют главного тренера ПСЖ Луиса Энрике (на экране) лучшим тренером

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Вратарь английского клуба «Манчестер Сити», в сезоне выступавший за ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма получил приз имени Льва Яшина (лучшему вратарю сезона)

Вратарь английского клуба «Манчестер Сити», в сезоне выступавший за ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма получил приз имени Льва Яшина (лучшему вратарю сезона)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Обладателями трофея Герда Мюллера (лучшему бомбардиру) стали Виктор Дьекереш и Эва Пайор

Обладателями трофея Герда Мюллера (лучшему бомбардиру) стали Виктор Дьекереш и Эва Пайор

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лучшим женским клубом стал английский «Арсенал» &lt;BR>На фото: главный тренер команды Рене Слагерс (справа)

Лучшим женским клубом стал английский «Арсенал»
На фото: главный тренер команды Рене Слагерс (справа)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лучшим мужским клубом стал французский ПСЖ &lt;BR>На фото: президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

Лучшим мужским клубом стал французский ПСЖ
На фото: президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль второй год подряд был признан лучшим молодым футболистом

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль второй год подряд был признан лучшим молодым футболистом

Фото: Thibault Camus / AP

Бразильский футболист Роналдиньо (слева)

Бразильский футболист Роналдиньо (слева)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бразильский футболист Рональдиньо (слева) вручает «Золотой мяч» нападающему ПСЖ Усману Дембеле

Бразильский футболист Рональдиньо (слева) вручает «Золотой мяч» нападающему ПСЖ Усману Дембеле

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле

Фото: Benoit Tessier / Reuters

