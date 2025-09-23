Премия «Золотой мяч»: все номинации
Мужчины. «Золотой мяч»: 1. Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), 2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания), 3. Витинья (ПСЖ, Португалия), 4. Мохаммед Салах («Ливерпуль», Египет), 5. Рафинья («Барселона», Бразилия).
«Приз Копа» (лучшему игроку до 21 года): Ламин Ямаль.
«Приз Яшина» (лучшему вратарю): Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/«Манчестер Сити», Италия).
«Приз Герда Мюллера» (лучшему бомбардиру): Виктор Дьёкереш («Спортинг»/«Арсенал», Швеция).
Клуб года: ПСЖ, Франция.
Тренер года: Луис Энрике (ПСЖ, Испания).
Женщины. «Золотой мяч»: 1. Айтана Бонмати («Барселона», Испания), 2. Мариона Кальдентей («Арсенал», Испания), 3. Алессия Руссо («Арсенал», Англия), 4. Алексия Путельяс («Барселона», Испания), 5. Клои Келли («Манчестер Сити»/«Арсенал», Англия).
«Приз Копа»: Вики Лопес («Барселона», Испания).
«Приз Яшина»: Ханна Хэмптон («Челси», Англия).
«Приз Герда Мюллера»: Эва Пайор («Барселона», Польша).
Клуб года: «Арсенал», Англия.
Тренер года: Сарина Вигман (сборная Англии, Нидерланды).