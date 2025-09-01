В новом учебном году бесплатным питанием обеспечат 77 тысяч казанских школьников

В этом учебном году Департамент продовольствия и социального питания накормит 77 тыс. учеников начальных классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Для школьников будет предложено два варианта меню. Помимо учеников начальных классов бесплатным питанием обеспечат 18,6 тыс. детей по льготным категориям.

Всего организуют горячие блюда для 178 тыс. школьников. Цены в школьных столовых по сравнению с прошлым годом не изменились: завтрак или полдник стоят 43 руб., комплексное питание — 63 руб. Также за 89 руб. школьникам предоставляется меню свободного выбора.

Ранее «Ъ Волга-Урал» сообщал, что в 2025 году в Татарстане планируют выделить более 2,7 млрд руб. на бесплатное горячее питание для школьников.

Марк Халитов