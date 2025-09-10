«Русский лосось» возобновляет поставки в Петербург после десятилетнего перерыва

Мурманская компания «Русский лосось» заявила о начале поставок продукции в Москву и Санкт-Петербург после десятилетнего перерыва. В настоящий момент она приступила к забою морской форели после остановки производства в 2015 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

По словам гендиректора ООО «Русский лосось» Алексея Казьмина, первая партия морской форели составит 1 тыс. тонн. В дальнейшем предполагается возобновить поставки и товарного атлантического лосося. Господин Казьмин отметил, что компания уже начала переговоры с крупнейшими торговыми сетями и поставщиками.

На сегодняшний день «Русский лосось» располагает четырьмя морскими садковыми комплексами, флотом и береговой базой в поселке Лиинахамари в Печенгском округе Мурманской области.

Производство на площадках «Русского лосося» было приостановлено в 2015 году из-за массовой гибели рыбы. Убытки в компании тогда оценили в сумму более 1,5 млрд рублей. В 2016 году ООО было признано несостоятельным. Через три года, после мирового соглашения с кредиторами, деятельность «Русского лосося» возобновилась — его производственные предприятия перешли под контроль ПАО «Сбербанк».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что крупнейшая в России рыболовецкая компания АО «Норебо Холдинг» учредила дочернее ООО «Берхафф» для производства рыбоперерабатывающего оборудования в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей.

Андрей Цедрик