Летом 1,6 тысячи детских лагерей Кубани посетили более 355 тысяч детей

В Законодательном собрании Краснодарского края прошла рабочая встреча председателя ЗСК Юрия Бурлачко с министром труда и социального развития региона Сергеем Гаркушей. В обсуждении приняли участие председатель профильного комитета Александр Джеус и его заместитель Андрей Булдин. Темой заседания стали итоги летней детской оздоровительной кампании 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

По данным министерства, в 1,6 тыс. лагерей различного типа за этот период было направлено более 355 тыс. детей, в том числе свыше 140 тыс. из других регионов, среди которых 11 тыс. — из приграничных территорий, новых субъектов и Белгородской области. Из Краснодарского края в лагерях отдохнули 215 тыс. детей.

Юрий Бурлачко отметил значимость сохранения и развития инфраструктуры детского отдыха, подчеркнув необходимость дополнительных мер по расширению сети оздоровительных учреждений. Министр сообщил, что финансирование кампании на 2025 год составило около 4 млрд руб., из которых более 2 млрд направлены на закупку 47 тыс. путевок для детей, находящихся под особой заботой государства.

В регионе действуют налоговые льготы для организаций, предоставляющих услуги в сфере детского отдыха: пониженная ставка налога на имущество в размере 1% от исчисленной суммы и инвестиционный вычет по налогу на прибыль до 70% расходов. С 2020 года в крае открылись шесть новых лагерей, а до 2028 года планируется расширение сети, в том числе за счет муниципальных здравниц.

В рамках встречи обсуждалось усиление лечебной базы муниципальных лагерей, подготовка вожатых на базе ВДЦ «Орленок», а также планы по строительству краевого оздоровительного лагеря на 350 мест в Кабардинке. Бурлачко назвал нынешнее состояние сети отправной точкой для дальнейшего развития системы детского отдыха.

Вячеслав Рыжков