В Тамбове утвердили список депутатов гордумы

В ходе 140-го заседания избиркома Тамбовской области был утвержден список зарегистрированных депутатов гордумы восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу. Об этом сообщили в облизбиркоме.

По партийным спискам 11 мандатов получают представители партии «Единая Россия». Три мандата достаются партии «Родина», два — КПРФ, по одному — ЛДПР и СРЗП.

Полный список тех, кто прошел в тамбовскую гордуму — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова