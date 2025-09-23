Госдума одобрила в I чтении проект о выплатах детям, зачатым после смерти отца

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому дети, зачатые после смерти отца, смогут получать страховую пенсию. Ранее им отказывали в выплатах по потере кормильца, так как они фактически никогда не находились на иждивении отца.

Проект поправок в закон «О государственном обеспечении в РФ» на рассмотрение внесли в мае 2025 года сенаторы во главе с первым вице-спикером Совфеда Владимиром Якушевым. Документ вводит новый вид социальной пенсии, которая будет выплачиваться детям, рожденным по истечении 300 дней со дня смерти отца.

В пояснительной записке авторы ссылались на решение Конституционного суда по делу жительницы Санкт-Петербурга Марии Щаниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью замороженного биоматериала умершего супруга. Она обращалась в Пенсионный фонд с просьбой назначить детям выплаты по факту потери кормильца, но получила отказ. Затем женщина обратилась в КС с просьбой проверить ст. 10 ФЗ «О страховых пенсиях» на соответствие Конституции РФ (на нее ссылались суды общей юрисдикции, отказавшиеся пересматривать решение Пенсионного фонда о выплатах).

КС признал положения ст. 10 не соответствующими Конституции. В решении суда подчеркивалось, что в России разрешена посмертная репродукция, а значит, есть необходимость определять юридические последствия рождения детей с помощью такой процедуры. Кроме того, суд не считает смерть отца событием, из-за которого ребенок теряет возможность получить от него помощь.

Полина Мотызлевская