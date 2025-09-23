Хоккеист Александр Хмелевский перешел из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс»

Американский нападающий Александр Хмелевский в результате обмена переходит из уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Взамен уфимская команда получает денежную компенсацию и канадского защитника Уайтта Калинюка.

Хмелевский выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. В составе команды он провел 239 матчей, записав в своей актив 191 очко (93 гола+87 результативных передач). На протяжении трех сезонов нападающий входил в топ-3 лучших бомбардиров уфимского клуба. В прошлом сезоне он стал бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В 2021 году вместе со сборной США форвард завоевал бронзу мирового первенства.

После шести матчей «Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе уфимского клуба три очка. «Ак Барс» провел на одну игру больше и набрал пять очков. Казанская команда располагается на десятой строке.

