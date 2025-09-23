Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Daily Mail: от короля Карла III требуют отречься от младшего брата

Принц Уильям требует от отца — короля Карла III прекратить все связи с младшим братом, принцем Эндрю и его бывшей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской. Причина — тесные отношения принца и герцогини со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает лондонская Daily Mail со ссылкой на «источник при королевском дворе».

Король Карл III (справа) и принц Эндрю

Фото: Toby Melville / Reuters

«Куда больше, чем король, Уильям видит в Эндрю и Ферджи источник неловкости и призывает отца действовать»,— цитирует свой источник газета. Это давление, вероятно, усилилось после того, как в прессе всплыли послания герцогини Эпштейну, в которых она называет его «главнейшим другом». Буквально через сутки после этого от ее патроната отказались семь благотворительных организаций.

Сообщается, что принц Уильям требует, чтобы его дядя и тетя были лишены возможности участвовать в любых мероприятиях королевской семьи и были выселены из их особняка на территории Виндзорского замка. По словам источника, для Йорков «все выглядит ужасно».

Однако, по информации газеты, король Карл пока сопротивляется уговорам сына. Во-первых, этого не хотела его мать, королева Елизавета II. Во-вторых, разрыв отношений может стать слишком тяжелым испытанием для Йорков и они могут, опасается король, вовсе потерять всякую лояльность к короне со всеми вытекающими последствиями, включая слишком откровенные или совершенно нелояльные выступления и интервью. Это было бы повторением ситуации с принцем Гарри, герцогом Сассекским и его женой Меган Маркл, чего король хочет всеми силами избежать.

«Разница между Йорками и Сассексами в том, что Эндрю и Ферджи никогда публично не критиковали монархию или короля. Друзья Эндрю говорят, что даже в приватных беседах не слышали от него дурного слова в адрес брата»,— заметил источник корреспонденту газеты.

Подробнее о принце Эндрю — в материале «Бедный Йорк».

Вячеслав Белаш

Как сложилась судьба Карла III

Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года в Лондоне во время правления своего деда Георга VI и спустя год после свадьбы родителей — принцессы Елизаветы и Филиппа Маунтбаттена. По отцу он считается прапраправнуком российского императора Николая I &lt;BR>На фото: с младшей сестрой принцессой Анной

Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров

В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании

Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре)

Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского &lt;BR>На фото: с тогдашним первым зампредседателя правительства Санкт-Петербурга Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в 1994 году

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

«Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет» &lt;BR>На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций &lt;BR>На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей

Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III

Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года

Чарльз стал наследником престола в возрасте трех лет, когда в 1952 году после смерти Георга VI корона перешла его матери Елизавете II. Спустя шесть лет он получил официальный титул принца Уэльского. В 1967 году будущий король поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал археологию и антропологию, а затем историю. В 1970-м получил диплом бакалавра и в том же году начал участвовать в заседаниях Палаты лордов и кабинета министров

В 1971–1976 годах принц Чарльз находился на воинской службе, во время которой обучался пилотированию истребителя и военного вертолета, прошел курс военно-морского колледжа в Дартмуте и служил на ракетном эсминце «Норфолк». В феврале 1976 года был назначен командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон». В декабре того же года завершил службу в звании капитана ВМС Великобритании

Еще в 1970 году в Виндзоре во время игры в поло Чарльз познакомился с Камиллой Розмари Шанд. У них завязалась тесная дружба, однако ее кандидатура в качестве невесты наследника престола не устраивала королеву. В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а в 1981-м принц Уэльский женился на Диане Спенсер (на фото), происходившей из английского аристократического рода

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

В этом браке появились двое сыновей: 21 июня 1982 года родился принц Уильям (справа), 15 сентября 1984 года — Гарри (в центре)

Будучи наследником престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В 2013 году он впервые заменил мать на саммите Британского Содружества (организация объединяет экс-колонии и доминионы Британии). С 2018-го был преемником королевы на посту главы организации

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах. По информации СМИ, его отношения с президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского
В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

«Нечто столь любопытное, как монархия, не выживет, если не принимать во внимание отношение людей. В конце концов, если люди этого не хотят, у них этого не будет»
21 апреля 2011 года принц Чарльз стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю истории Великобритании

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

В знак заслуг монаршей особы в области охраны природы в 2012 году в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

22 июля 2013 года Чарльз впервые стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Монарх активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций
Среди его увлечений — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, живопись, философия, садоводство и пчеловодство. В 2017 году Чарльз выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Согласно опросам общественного мнения, популярность Чарльза накануне смерти Елизаветы II составляла 42%. Многие высказывались за его отречение в пользу сыновей

Всего в статусе наследного принца он пребывал 70 лет. 8 сентября 2022 года Елизавета II скончалась, а Чарльз стал королем Великобритании. Новый монарх взял имя Карл III

Церемония коронации прошла в Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года

