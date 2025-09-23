Daily Mail: от короля Карла III требуют отречься от младшего брата

Принц Уильям требует от отца — короля Карла III прекратить все связи с младшим братом, принцем Эндрю и его бывшей женой Сарой Фергюсон, герцогиней Йоркской. Причина — тесные отношения принца и герцогини со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает лондонская Daily Mail со ссылкой на «источник при королевском дворе».

Король Карл III (справа) и принц Эндрю

Фото: Toby Melville / Reuters

Фото: Toby Melville / Reuters

«Куда больше, чем король, Уильям видит в Эндрю и Ферджи источник неловкости и призывает отца действовать»,— цитирует свой источник газета. Это давление, вероятно, усилилось после того, как в прессе всплыли послания герцогини Эпштейну, в которых она называет его «главнейшим другом». Буквально через сутки после этого от ее патроната отказались семь благотворительных организаций.

Сообщается, что принц Уильям требует, чтобы его дядя и тетя были лишены возможности участвовать в любых мероприятиях королевской семьи и были выселены из их особняка на территории Виндзорского замка. По словам источника, для Йорков «все выглядит ужасно».

Однако, по информации газеты, король Карл пока сопротивляется уговорам сына. Во-первых, этого не хотела его мать, королева Елизавета II. Во-вторых, разрыв отношений может стать слишком тяжелым испытанием для Йорков и они могут, опасается король, вовсе потерять всякую лояльность к короне со всеми вытекающими последствиями, включая слишком откровенные или совершенно нелояльные выступления и интервью. Это было бы повторением ситуации с принцем Гарри, герцогом Сассекским и его женой Меган Маркл, чего король хочет всеми силами избежать.

«Разница между Йорками и Сассексами в том, что Эндрю и Ферджи никогда публично не критиковали монархию или короля. Друзья Эндрю говорят, что даже в приватных беседах не слышали от него дурного слова в адрес брата»,— заметил источник корреспонденту газеты.

