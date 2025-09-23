Минтранс: в России заменят более 1,7 тысяч ветхих судов до 2030 года

В России планируют ввести ограничения по использованию ветхого флота. Замглавы Минтранса Александр Пошивай рассказал, что до 2030 года намерены заменить более 1,7 тыс. судов.

«Для этого (до введения ограничений.— “Ъ”) сейчас проведена работа, мы узнали, какое количество судов требует замены до 2030 года — это 1 714 судов. Список мы передали в Минпромторг, Минпромторг работает с этим списком»,— сказал господин Пошивай на форуме «Нева» (цитата по ТАСС).

По словам замглавы Минтранса, ограничения будут вводить с учетом длительного переходного периода. Суда в хорошем техническом состоянии останавливать не будут, при этом планируется проводить ежегодные проверки попадающих в зону риска судов. Раньше такие инспекции проводили раз в пять лет. Под выборочные проверки попадут все суда старше 30-40 лет, отметил господин Пошивай.

Меры по сокращению ветхого флота весной предложила Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В августе «Ъ» узнал, что инициатива получила конкретные очертания и рассматривается правительством.

