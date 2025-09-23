Сертификат для новорожденных с 1 июля получили 2,5 тысячи нижегородцев

Сертификат «Подарок новорожденному» оформили около 2,5 тыс. семей в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном правительстве 23 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Воспользоваться мерой поддержки могут родители, у которых ребенок родился после 1 июля и был зарегистрирован в органах ЗАГС региона. Сколько всего детей родилось за этот период, неизвестно, так как общую статистику рождаемости Росстат и органы ЗАГС с весны этого года публиковать перестали.

Номинал «Подарка новорожденному» составляет 20 тыс. руб., им можно оплатить на маркетплейсе товары нижегородского производства, их перечень утверждает минсоцполитики. Наиболее востребованным товаром стал гель для стирки детского белья — 9,7% заказов. Также востребованы одноразовые пеленки (6,8%), кондиционер-ополаскиватель (5,6%), подгузники (5,2%) и гипоаллергенное жидкое мыло (5%).

Как писал «Ъ-Приволжье», семья может на выбор взять или сертификат, или подарочный набор.

Галина Шамберина