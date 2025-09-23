Рубио допустил ужесточение санкций против России

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что «на каком-то этапе» Соединенным Штатам придется ужесточить санкции против России. Однако, по его словам, это значительно снизит возможность посредничества Вашингтона в российско-украинском конфликте.

В эфире NBC Марко Рубио заявил, что Европа должна сделать больше для оказания давления на Россию. В частности, он раскритиковал европейские страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. «Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но есть государства в Европе, которые сами делают недостаточно»,— отметил американский госсекретарь.

В сентябре американские сенаторы представили законопроект о расширении санкций в отношении морских судов, связанных с перевозкой российской нефти. Мера также предполагает ограничения против российских проектов СПГ. По данным FT, санкции против «теневого флота» рассматриваются как «первый шаг» для давления на Москву.

Лусине Баласян