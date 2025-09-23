Теннисист Александр Бублик выиграл турнир ATP 250 в Ханчжоу

Представитель Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 250 в китайском Ханчжоу. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clive Brunskill / Getty Images Фото: Clive Brunskill / Getty Images

В финале Александр Бублик, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, обыграл 88-ю ракетку мира французского теннисиста Валантена Руайе. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

В текущем сезоне Бублик выиграл четыре титула в одиночном разряде. Ранее он стал победителем турниров в Галле (Германия), Кицбюэле (Австрия) и Гштаде (Швейцария). Всего на счету казахстанского теннисиста восемь титулов ATP.

Таисия Орлова