Мэрия Ярославля объяснила перенос памятника Петру и Февронии

Памятник Петру и Февронии останется на территории Первомайского бульвара, но будет перенесен на место существующей детской площадки. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил заместитель мэра, директор департамента градостроительства Александр Черневский.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проектом внесения изменений в городской бюджет предлагается увеличить расходы на 2026-й год на 41,2 млн руб. на обустройство детской площадки на Первомайском бульваре, включающее перенос памятника.

Как пояснил господин Черневский, Первомайский бульвар в 2023 году участвовал в общероссийском голосовании на благоустройство территорий. За него отдали свои голоса свыше 5,7 тыс. человек. Эскизный проект благоустройства, разработкой которого занималось ООО «Архитектон», уже получил одобрение градостроительного совета.

«Согласно эскизному проекту, перенос памятника на территорию существующей детской площадки (по оси улицы Свердлова) обусловлен возможностью организации перед памятником аванплощади для проведения мероприятий и размещением детской площадки на территории, расположенной дальше от перекрестка Первомайского бульвара с улицей Свердлова и не подверженной поперечному транзиту пешеходов»,— говорится в ответе заммэра.

По поручению мэра в 2025 году планируют провести торги по определению подрядчика для обустройства новой детской площадки. Для благоустройства бульвара готова проектно-сметная документация, теперь нужно пройти экспертизу и разработать раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия «Казанский бульвар».

Алла Чижова