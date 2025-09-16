В Ярославле перенесут памятник «Петр и Феврония Муромские»

В Ярославле в 2026 году перенесут памятник «Петр и Феврония Муромские», расположенный на Первомайском бульваре. Соответствующая информация отражена в пояснительной записке к проекту внесения изменений в бюджет.

Фото: Яндекс

Так, проектом предлагается увеличить расходы на 2026-й год на 41,2 млн руб. на обустройство детской площадки на Первомайском бульваре, включающее перенос памятника, посвященного покровителям семьи и брака святым благоверным князьям Петру и Февронии Муромским.

Место переноса памятника в документе не названо. В пресс-службе мэрии Ярославля предложили написать официальный запрос для получения комментария.

Алла Чижова