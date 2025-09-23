72% автомобилей в России оказались старше 10 лет

Доля машин старше десяти лет в России достигла 72% в 2025 году. Это рекордный показатель по всему автопарку страны — почти вдвое выше, чем в 2015-м. Такими данными поделился основатель «Байт Транзит» Алексей Шпикельман на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ».

Средний возраст авто в стране составил 15,5 года. Показатель, по данным компании, критически влияет на надежность коммерческих перевозок. Кроме того, в 2,5 раза за последние годы вырос объем затрат на ремонт. На увеличение среднего чека повлияли трудности с обслуживанием старой техники, считает эксперт.

По данным аналитического центра «Автостат» на 2015 год, доля легковых автомобилей старше десяти лет составляла всего 48%.

