Шведский раут

Германскому Schottel не удалось перевести судебный спор с заводом «Красное Сормово» в Стокгольм: разбирательство продолжится в арбитражном суде Нижегородской области. Верфь ОСК потребовала от бывшего партнера вернуть €2 млн неустойки за семь непоставленных в 2022–2024 годах винторулевых колонок для сухогрузов. Представители Schottel настаивают, что компания и верфь, сотрудничавшие не один десяток лет, оказались заложниками антироссийских санкций: поставщик не может ни отправить оборудование двойного назначения, ни вернуть заказчику деньги. Германский производитель считает ситуацию форс-мажором. По аналогичному иску ему предстоит спор с «Окской судоверфью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ходатайство германской Schottel Gesellschaft mit beschrnkter Haftung (Schottel), просившей оставить без рассмотрения иск верфи «Красное Сормово» о взыскании с бывшего партнера €2 млн неустойки за просрочку и отсутствие поставок заказанного в 2022–2024 годах оборудования. Как выяснил «Ъ-Приволжье», Schottel обязался поставить заводу Объединенной судостроительной компании семь винторулевых колонок для сухогрузов проекта RSD59, которые нижегородское предприятие строило по заказу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

С началом российской спецоперации на Украине российская верфь вместе с другими предприятиями ОСК оказалась в санкционных списках США и Евросоюза. Поэтому поставки винторулевых колонок были сорваны вместе с договорами на поставку двигателей с финской Wartsila Solutions Oy и другого судового оборудования компаний D-I Davit International-hische Gmbh и Yanmar Europ B.V.. Этим компаниям «Красное Сормово» также выставило неустойку. Срыв поставок затянул сдачу серии из 11 сухогрузов для ГТЛК, которая выставила нижегородской верфи штраф 600 млн руб., однако смогла отсудить лишь 418 тыс. руб. неустойки.

В свою очередь юристы «Красного Сормова» в арбитражном суде решили взыскать с Schottel аванс €1,8 млн, перечисленный верфью в 2020 году, и €184 тыс. евро неустойки. В рублевом эквиваленте исковая сумма на момент обращения в суд оценивалась в 211,4 млн руб.

По данным «Ъ-Приволжье», антироссийские санкции стали неожиданностью для германского и российского партнеров. Они до последнего откладывали судебные споры. Компании сотрудничали более десятка лет, а поставки оборвались на сороковом по счету сухогрузе. Однако поставить колонки или вернуть деньги фактически невозможно, рассказал «Ъ-Приволжье» представитель Schottel в суде.

«В споре нет нашего виновного неисполнения. Из-за санкций мы не можем поставить оборудование или вернуть деньги, хотя не отказываемся ни от того, ни от другого. Мы представили судам документы от Торгово-промышленной палаты и федеральной экспортной службы Германии, которая выдает разрешение на экспорт, подтверждающее, что поставки оборудования двойного назначения подпадают под эмбарго», — уточнил юрист. Он добавил, что Schottel не отказывается вернуть уплаченный верфью аванс, однако валютные операции с подсанкционными предприятиями ОСК невозможны.

Представители Schottel выступили против того, чтобы компанию считали виновной в срыве поставок, и попросили российские суды применить положение о форс-мажоре, исключающее требование об уплате неустойки.

Также в Schottel сослались на пункт контрактов поставок российским верфям, который регулирует разногласия сторон по законодательству Швеции. Он предполагает разрешение споров в Торгово-промышленной палате Стокгольма или ином некоммерческом институте международного права. «Мы считаем, что препятствий правосудию не будет создано, поскольку арбитражная оговорка гласит, что мы не идем в государственный суд, а лишь используем материальное право Швеции, не прибегая к помощи государственных органов. Мы идем в некоммерческую международную организацию, которая не привязана к политической позиции какой-либо страны», — настаивали юристы Schottel, попросив прекратить производство по делу и направить дело в международный коммерческий арбитраж Стокгольма.

Представители «Красного Сормова» возразили, что в договоре допущена ошибка и указанного в контракте института арбитража в Стокгольме нет. Присутствующий на заседании прокурор поддержал истца:

«Учитывая, что Швеция находится в числе государств, которые совершают недружественные меры в отношении РФ, полагаем, что возникнут препятствия при доступе к правосудию даже при обращении в некоммерческую негосударственную арбитражную организацию».

В итоге суд отклонил ходатайство Schottel, разбирательство продолжится в нижегородском арбитраже в ноябре. При этом стороны должны разъяснить суду нормы шведского права, которыми регулируется контракт на поставку винторулевых колонок, и что именно шведское право трактует как форс-мажор.

Ранее для обеспечения иска «Красное Сормово» безуспешно просило запретить ответчику 100% долей в уставном капитале ООО «Шоттель» (дочернее предприятие Schottel в России) и арестовать ценные бумаги для обеспечения иска на €2 млн.

Впрочем, как показывает судебная практика и отмечают опрошенные «Ъ-Приволжье» юристы, основной проблемой подобных разбирательств является исполнение решений российских судов, которые не признают международные инстанции: взыскать суммы, присужденные компаниями за срыв подсанкционных поставок, сложно.

Добавим, спор с Schottel предстоит другой нижегородской «Окской судоверфи», которая требует от германского поставщика 269,6 млн руб. по похожему иску.

Роман Рыскаль