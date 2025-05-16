Верфь «Красное Сормово» отсудила €3,4 млн у финской Wartsila

Арбитражный суд Нижегородской области полностью удовлетворил иск судостроительного завода «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) к финской Wartsila Solutions Oy, следует из картотеки суда. Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородская верфь потребовала выплатить €3,4 млн за непоставленные двигатели для сухогрузов RSD59, суд решил взыскать всю исковую сумму с ответчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, контракты на поставку двигателей были подписаны в 2019 и 2020 годах. «Красное Сормово» заплатило за них финскому поставщику €2,4 млн, однако с началом российской спецоперации на Украине нижегородская верфь оказалась в санкционных списках США и Евросоюза, и поставки были отменены. Из-за срыва контрактов «Красное Сормово» не получило двигатели для сухогрузов RSD59, которые строит для ГТЛК. Предприятие обратилось в суд, ответчики безуспешно предлагали урегулировать спор в Женеве, Стокгольме или Хельсинки.

С похожими исками к Wartsila Solutions Oy обратились еще пять российских верфей ОСК. «Красное Сормово» также судилось с западными поставщиками Schottel, D-I Davit International-hische Gmbh и Yanmar Europ B.V. Однако опрошенные «Ъ-Приволжье» эксперты отмечали, что взыскать средства с зарубежных поставщиков истцам будет сложно: иностранные суды не исполняют решения российских.

Владимир Зубарев