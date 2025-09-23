Совет судей РФ

Постоянно действующий орган судейского сообщества РФ, функционирующий в период между съездами судей. Создан в 1991 году по решению I Всероссийского съезда судей.

В совет входят около 150 судей — представители Конституционного, Верховного судов, кассационных судов общей юрисдикции, военных, арбитражных и мировых судов, суда по интеллектуальным правам и других органов. Кроме того, в совет избирается по одному судье от каждого субъекта РФ.

Совет судей занимается разработкой и реализацией судебной стратегии страны, защитой интересов судей, представлением их в других органах государственной власти. Организация также проводит мероприятия, направленные на повышение квалификации судей.

Кроме того, совет созывает Всероссийский съезд судей, дает согласие на назначение на должность и отставку гендиректора судебного департамента при Верховном суде РФ, избирает судей в состав Высшей квалификационной коллегии вместо выбывших между съездами, избирает членов Высшей экзаменационной комиссии по приему экзамена на должность судьи.

В составе органа действует десять комиссий: финансовая, по совершенствованию законодательства, по вопросам статуса судей, по вопросам организационно-кадровой работы, по связям с госорганами и СМИ, по информатизации и автоматизации работы судов, по связям с советами судей субъектов РФ, по этике, дисциплинарная, по реализации мероприятий противодействия коррупции.