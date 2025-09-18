Выдача автокредитов в Удмуртии увеличилась на 13,2% за месяц

Количество выданных автокредитов в Удмуртии составило 2,23 тыс. единиц в августе, что на 13,2% больше по сравнению с июлем. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), республика заняла 15-е место в РФ по количеству выданных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После падения во второй половине 2024 года, обусловленной увеличением рыночных ставок и утилизационного сбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже несколько выросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний срок автокредита в Удмуртии в июле составил 65,9 месяцев, что на 0,3% меньше по сравнению с июнем. По показателю среднего срока республика заняла 18-е место среди 30 регионов РФ в этом сегменте.

Анастасия Лопатина