Суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к главе Совета судей Момотову

Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры об изъятии активов председателя Совета судей Виктора Момотова. Это следует из картотеки дел инстанции.

По данным «Ъ», надзорное ведомство требует обратить в доход государства 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Все они оформлены на господина Момотова и подконтрольных ему лиц. Стоимость активов оценивается в более чем 9 млрд руб.

Как считает Генпрокуратура, ответчик занимался предпринимательской деятельностью в нарушение антикоррупционного законодательства. Ведомство также считает, что господин Момотов связан с ОПГ «Покровские» и помогал им с созданием криминального бизнеса. Взамен судья получил земельный участок в Ростовской области, где построили гостиницу «Marton Седова».

Никита Черненко