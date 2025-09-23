Politico: ЕС может запретить инвестиции в особые экономические зоны РФ

Евросоюз в 19-м пакете санкций против России планирует запретить европейским компаниям инвестировать в особые экономические зоны РФ. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на проект ограничительных мер. В перечень также входит запрет фирмам из Европы вести бизнес с портами, расположенными не в ЕС, если они используются «для продажи военной техники» или «обхода потолка цен на нефть».

Как отмечает Politico, новый пакет санкций также предполагает запрет компаниям перестраховывать российские суда и самолеты в течение пяти лет после их продажи. Рассматривается возможность впервые ввести санкции против криптовалютных платформ. Центральное предложение Еврокомиссии по санкциям — отказ от закупок российского СПГ на год раньше, чем планировалось (в конце 2026 года) для долгосрочных контрактов. На закрытие краткосрочных сделок будет дано шесть месяцев с момента вступления санкций в силу.

26 сентября Европейский Совет проголосует за очередной пакет антироссийских санкций, проект которого Еврокомиссия утвердила на прошлой неделе. Ограничения могут коснуться «Роснефти» и «Газпромнефти», 118-ти танкеров и 45-ти компаний, которые, по мнению ЕС, связаны с военно-промышленным комплексом, а также НПЗ, трейдеров и нефтехимических компаний в третьих странах, включая Китай и Индию.

Лусине Баласян