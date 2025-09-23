Двум солдатам ВСУ дали по 16 лет за терроризм в Курской области

Второй западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащим 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Артему Демченко и Владиславу Горкуну. Они признаны виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Они получили по 16 лет лишения свободы. Демченко проведет четыре года в тюрьме, Горкун — пять лет, остальные сроки они отбудут в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Суд установил, что в конце 2024-го — начале 2025 года Демченко и Горкун вместе с сослуживцами, вооруженные автоматами АК-74, неоднократно незаконно пересекали границу России и вторгались в Суджанский район Курской области. Там они блокировали село Черкасское Поречное, удерживая его под вооруженным контролем. С целью запугивания местных жителей и срыва работы органов власти украинские военные оборудовали огневые позиции и противодействовали российским военнослужащим. В начале марта 2025 года солдаты были задержаны и переданы следствию военнослужащими ВС РФ.

На прошлой неделе три военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Самсонов, Виктор Манит и Андрей Шевчук были признаны виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Самсонов и Шевчук получили по 16 лет лишения свободы, Манит — 16,5 года. Из них первые четыре года наказания они проведут в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима.

Ульяна Ларионова