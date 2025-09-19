Солдатам ВСУ дали реальный срок за терроризм в Малой Локне Курской области

Второй западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащим 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Николаю Самсонову, Виктору Маните и Андрею Шевчуку. Они признаны виновными в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба и иные тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Самсонов и Шевчук получили по 16 лет лишения свободы, Манита — 16,5 года. Из них первые четыре года наказания они проведут в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Суд установил, что в феврале 2025 года вместе с сослуживцами Самсонов, Манита и Шевчук с автоматами АК-74 и гранатами пересекли границу на контрольно-пропускном пункте «Суджа» в Суджанском районе Курской области. С целью запугивания местных жителей и срыва работы местных органов власти они организовали вооруженную блокаду села Малая Локня. 1 марта солдаты были задержаны и переданы следствию военнослужащими ВС РФ.

На прошлой неделе командира ВСУ заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за теракты в Курской и Белгородской областях.

Кабира Гасанова