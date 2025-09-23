Средняя стоимость запчастей для китайских авто за год выросла почти на четверть

Средняя стоимость запчастей для китайских автомобилей в августе достигла 79,8 тыс. руб. Это на 22,6% больше, чем годом ранее. Такие данные привела директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) Татьяна Арабаджи. За два года, с августа 2023-го по август 2025 года, показатель вырос на 36,5%, добавила она.

Самой дорогой запчастью для «китайцев» оказалось заднее крыло. По итогам августа его стоимость составила 160,8 тыс. руб. (+1,2% по сравнению с июлем). На столько же (1,2%) подорожала задняя правая дверь. В августе запчасть стала стоить 112,9 тыс. руб., тогда как в июле обходилась автомобилистам в 111,6 тыс. руб.

Напротив, подешевела для китайских авто задняя левая дверь — 112,9 тыс. руб. в августе против 116 тыс. руб. в июле (-3,5%). Почти не изменились цены на колесные диски, передний и задний бамперы, переднюю и заднюю фары, лобовое стекло и зеркало заднего вида, подушку безопасности. Прежней по итогам двух месяцев осталась цена задней подвески (69,7 тыс. руб.).

Отдельно НАПИ приводит динамику среди премиальных автомобилей и иномарок массового ценового сегмента. В августе 2025 года средняя стоимость запчастей для первых выросла до 173,6 тыс. руб. (+9,7% по сравнению с 2024-м), для вторых — до 97,2 тыс. руб. (+17,1% за тот же период).

«На сегодня насчитывается чуть меньше 5 тыс. официальных авторизованных сервисов. Во втором квартале по сравнению с первым их стало меньше на 40 точек, то есть что-то открывается, что-то закрывается, но в сухом остатке небольшой минус»,— уточнила госпожа Арабаджи на конференции, организованной ИД «Коммерсантъ». Большая часть авторизованных сервисов, по ее словам, располагается в Центральном и Приволжском федеральном округе.

По данным автомобильного портала «Дром», летом продажи китайских автомобилей с пробегом в России выросли на треть. При этом доля этих машин в общем объеме реализованных авто в стране увеличилась лишь на 2,5%. Кроме того, по итогам первого полугодия цены на поддержанные китайские авто упали на 10-15%.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайские автомобили ударили в пробег».