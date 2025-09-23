Депутаты освободили кампус УрФУ от земельного налога до 2027 года

Депутаты гордумы Екатеринбурга освободили Уральский федеральный университет (УрФУ) от уплаты земельного налога за образовательные объекты на территории кампуса вуза в районе Новокольцовский в 2025-2026 годах. Как пояснил директор департамента землепользования мэрии Геннадий Денисов, в связи с одобрением льготы городской бюджет недополучит 9,76 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кампус УрФУ в районе Новокольцовский в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Кампус УрФУ в районе Новокольцовский в Екатеринбурге

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Депутат Михаил Вечкензин («Единая Россия») призвал коллег продолжить уменьшение финансовой нагрузки на УрФУ и «думать, как вывозить студентов». «Маршрут №64 продлили, раньше он был с Кольцово, сейчас он едет через Новокольцовский, и это огромная проблема. Для жителей этот маршрут удлинился на 45 минут, вся отдаленка воет, интервалы по 30 минут и старый транспорт ходит, новый оттуда убрали»,— подчеркнул он.

Его поддержал депутат Константин Киселев («Яблоко»), который отметил снижение интереса к УрФУ среди абитуриентов. «Высшее образование является мощным драйвером развития любого города. Если раньше Сибирь ехала к нам учиться, то сейчас она едет в Москву и Санкт-Петербург, объезжает Екатеринбург, это зафиксировано всеми вузами. Единственное, чем мы можем поддержать высшее образование — это земельный налог»,— сказал он.

За предоставление льготы УрФУ проголосовали 30 депутатов, один — воздержался.

Ранее, 18 сентября, президент вуза Виктор Кокшаров заявил, что кампус УрФУ на территории в 59 га является «тяжелой ношей по обслуживанию». «У университета огромная финансовая дыра. В ближайший год у нас минус 533 млн руб. из-за кампуса, в следующем году — минус 1,3 млрд руб.»,— добавил он. Господин Кокшаров заверил, что вуз направит сэкономленные 9,76 млн руб. на повышение зарплат сотрудников УрФУ и на увеличение налоговых отчислений в городской бюджет.

Василий Алексеев