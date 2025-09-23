Минцифры обсуждает введение штрафов для УК за недопуск провайдеров в дома

Минцифры обсуждает возможное введение штрафов для управляющих компаний, которые не пускают представителей интернет-провайдеров в многоквартирные дома.

Как сообщило ведомство «Интерфаксу», с апреля 2024 года в России действует закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома. «Вместе с тем, проблемные вопросы в части взаимодействия операторов связи и управляющих компаний остаются»,— считают в министерстве.

Ранее Минцифры поддержало решение Федеральной антимонопольной службы, которая возбудила дело в отношении застройщика ПИК. ФАС сообщала, что компания ограничила доступ интернет-провайдеров в дома, из-за чего в феврале их жильцы остались без доступа в интернет.