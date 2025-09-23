На Кубани суд рассмотрит дело об убийстве таксиста 25-летней давности

Новокубанский межрайонный следственный отдел СК России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве таксиста и разбойном нападении, совершенных в августе 2000 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант вместе с подельником остановил машину 28-летнего водителя в Армавире и договорился о поездке в хутор Радищево Новокубанского района. Вблизи карьера злоумышленники начали избивать мужчину руками и ремнем безопасности.

Как уточнили в СКР, потерпевший пытался убежать, но был догнан и подвергнут не менее чем трем ударам ножом и камнем. Обвиняемый переехал его автомобилем и скрылся с места преступления.

Один из нападавших позже покинул территорию России и вернулся под чужим именем. Его личность и местонахождение были установлены в Ростовской области, он был задержан.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На период расследования суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Гречко