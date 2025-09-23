Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Пассажирский поезд сбил лося на перегоне Саблино – Колпино

Вечером 22 сентября поезд сообщением «Санкт-Петербург – Иваново» сбил лося на 22-м км перегона Саблино – Колпино, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

Фото: Пресс-служба БУ «Управление по охране животного мира» по Омской области

В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства инцидента, в результате происшествия пассажиры поезда не пострадали. Информацию о гибели животного передали в министерство природных ресурсов и экологии Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Колпино погиб, попав под электричку на перегоне Рыбацкое – Обухово. В момент приближения поезда 64-летний петербуржец шел вдоль железнодорожных путей.

Андрей Маркелов

