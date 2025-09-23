Подросток лишился зрения после стрельбы в центре Ярославля

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщили в региональном СУ СК.

По версии следствия, вечером 19 сентября на улице Комсомольской поссорились двое несовершеннолетних.

«Подозреваемый, используя предмет, похожий на пистолет, совершил несколько выстрелов в 17-летнего потерпевшего, после чего скрылся с места совершения преступления»,— говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшего подростка госпитализировали, однако полученные ранения привели к потере зрения. Полицейские уже задержали подозреваемого, следователи планируют предъявить обвинение.

Алла Чижова