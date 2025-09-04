Суд вынес приговор за смерть туриста в центре Ярославля

Кировский районный суд Ярославля приговорил 30-летнего подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Суд установил, что 10 марта 2025 года вечером на улице Первомайской подсудимый в ходе конфликта ударил случайного прохожего. 38-летний потерпевший ударился головой об асфальт, впоследствии скончался в больнице. Погибший работал врачом ультразвуковой диагностики в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд признал 30-летнего мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При вынесении приговора была учтена позиция гособвинителя. В пользу родственников погибшего с подсудимого взыскано 3,5 млн руб.

«Приговор в законную силу не вступил»,— пояснили в прокуратуре Ярославской области.