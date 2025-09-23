NYT: отца Маска трижды обвиняли в сексуальном насилии над собственными детьми

Южноафриканского бизнесмена Эррола Маска — отца миллиардера Илона Маска — неоднократно обвиняли в сексуальном насилии в отношении его родных детей и пасынков и падчериц. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на полицейские документы, судебные протоколы, беседы с членами семьи Масков и другие источники.

Эррол Маск

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эррол Маск был женат трижды, у него 9 родных детей и усыновленных детей его жен. По данным NYT, впервые его обвинили в сексуальном насилии в отношении детей в 1993 году, когда четырехлетняя падчерица рассказала родственникам, что он трогал ее. Позже другие родственники обвиняли его в том, что он приставал к двум своим родным дочерям и пасынку. Как пишет газета, самое свежее обвинение относится к 2023 году — тогда пятилетний сын Эррола Маска рассказал родственникам и соцработникам, что тот трогал его за ягодицы.

NYT пишет, что, по ее данным, полиция трижды начинала расследования в отношении господина Маска по делам такого рода. Два дела были закрыты, итоги третьего неизвестны.

Газета также отмечает, что родственники неоднократно жаловались на подобные инциденты Илону Маску, и объясняет этим, в том числе, отчужденность в отношениях между отцом и сыном. Сам Илон Маск в нескольких интервью заявлял, что не общается с отцом и что тот «совершил почти любое зло, которое можно себе представить». В свою очередь, Эррол Маск утверждает, что у него хорошие отношения со знаменитым сыном. Несколько недель назад он дал интервью испанской El Pais, где говорил в числе прочего о сыне.

