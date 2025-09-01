Эррол Маск: ни один белый не видит будущего в стране с правительством чернокожих

Отец самого богатого человека в мире южноафриканский бизнесмен Эррол Маск дал интервью испанской газете El Mundo. Он продемонстрировал свои взгляды, рассказал о восхищении Россией, а еще высказал мнение о том, что его сын Илон, во-первых, не политик и, во-вторых, расист.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эррол Маск

Илон Маск неделями живет в доме, состоящем из двух стандартных сборных домов площадью по 42 кв. м в городе Бока-Чика в Техасе. Спит самый богатый человек на свете в комнатушке примерно три на три метра, все время окруженный телохранителями, занимающими соседние помещения.

Об этом его отец Эррол Маск рассказал испанской El Mundo в большом и откровенном интервью. На все вопросы господин Маск отвечал подробно и, кажется, не переживая о том, как его ответы будут восприняты.

Говоря об Африке, господин Маск выражал мысли, которые принято считать расистскими. И это при том, что его сын сделал свою неприязнь к режиму апартеида частью своей официальной биографии. Его отец в интервью на вопрос о том, разделяет ли сын его расистские взгляды, ответил утвердительно.

«До 1965-го Африка была весьма цивилизованной, потому что… управлялась европейцами и там были закон и порядок,— заявил он.— Когда европейские колонизаторы… дали им независимость, эти страны перестали быть нормальными… цивилизация закончилась». По словам господина Маска, когда режим апартеида в ЮАР близился к концу, «ни один белый не видел будущего в стране с правительством чернокожих». «Когда европейцы ушли, все рухнуло. Ничего не осталось. Сейчас Южная Африка — страна беззакония»,— заявил он.

Говоря о чернокожих, он воспроизвел и другие расистские стереотипы. По его мнению, чернокожие хорошо делают работу, не требующую большой ответственности, «они услужливые, хорошо делают то, что им скажут, не спорят с вами».

Москву, которую он недавно посетил, Эррол Маск назвал настоящей жемчужиной. «Чистота и порядок. Там полная безопасность. Это идеальный город. А русские женщины просто невероятные»,— сказал он. На вопрос о том, считает ли он российского президента диктатором, господин Маск ответил отрицательно. «Он добился выдающегося результата — сохранил единство такой огромной и разнородной страны, как Россия». А вот Владимир Зеленский, по его мнению, «коррумпирован и диктатор».

На вопрос о политической деятельности своего сына в администрации Дональда Трампа господин Маск сказал, что Илон не был готов к этому. Его сын «не слишком разбирается в политике». Он не был готов к «чувству власти», так что был им «опьянен». При этом самого Дональда Трампа господин Маск охарактеризовал как «фантастика» и «чудо».

Господин Маск также рассказал о собственном бизнесе. Илона Маска часто представляют человеком, который «сделал себя сам», при этом на самом деле он происходит из весьма состоятельной семьи. Эррол Маск занимался в ЮАР бизнесом в самых разных сферах. А в 1980-е годы приобрел права на добычу изумрудов на месторождениях в Замбии. В интервью он рассказал об этом так: в 1986 году он собирался перегнать свой самолет Cessna Golden Eagle в Англию и продать. Но в итоге обменял его на долю в изумрудном руднике. В 1995 году господин Маск-старший дал $28 тыс. на IT-стартап своих сыновей Илона и Кимбала.

Яна Рождественская