Володин потребовал не разрешать поставщикам ресурсов «обдирать бабушек»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал усилить контроль за ресурсоснабжающими организациями в регионах. Он отметил, что такие компании должны обеспечивать россиян услугами ЖКХ по нормам закона, а не исходя из желания «содрать побольше».

«Люди не должны страдать от решений, которые находятся в неправовом поле, — сказал господин Володин. — Нам нужно сделать все, чтобы все руководствовались нормами закона, а не желанием содрать с бабушек и дедушек побольше себе в карман».

Вячеслав Володин отметил, что отдельное внимание стоит уделить работе концессий — частно-государственных предприятий, отвечающих за подачу тепла, воды, электроэнергии. Проверку, по его словам, нужно проводить с надзорными органами и антимонопольными службами.