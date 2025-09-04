Готовьте жетоны: петербуржцы пожаловались на сбой системы оплаты проезда в метро

Около шести часов утра 4 сентября петербуржцев настиг масштабный сбой оплаты проезда в метро, сообщает «Фонтанка». На входах в вестибюли образовались гигантские очереди. По состоянию на 7:00 проблема остается актуальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проезд невозможно оплатить банковской картой, «Подорожником» и «Единой картой петербуржца». В итоге пассажиров отправляют за жетонами в кассы. Хуже всего ситуация обстоит на тех станциях, где работают одна или две кассы.

Также петербуржцы возмущены тем, что стоимость жетона несопоставимо выше, чем стоимость проезда по «Подорожнику». В самой подземке ситуацию пока не комментируют.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские подростки вновь стали массово перепрыгивать через турникеты в метро.

Андрей Маркелов