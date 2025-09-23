Посол России в Дании назвал провокацией инцидент с БПЛА в аэропорту Копенгагена

Посол России в Дании Владимир Барбин считает, что за инцидентом с БПЛА в районе аэропорта Копенгагена прослеживается «стремление спровоцировать страны НАТО» на военное столкновение с Россией.

Фото: Посольство РФ в Дании Владимир Барбин

Фото: Посольство РФ в Дании

«Россия не заинтересована в дальнейшей эскалации напряженности в Европе»,— заявил дипломат. Такая эскалация, по его словам, чревата «непредсказуемыми последствиями». «Высказываемые в адрес России подозрения безосновательны», — добавил посол.

Вечером 22 сентября аэропорт Копенгагена на четыре часа приостановил работу из-за появления в воздушном пространстве страны нескольких беспилотников. Позднее аналогичный инцидент произошел в аэропорту Осло в Норвегии.