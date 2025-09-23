Билл Гейтс даст $912 млн на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $912 млн Глобальному фонду по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией (The Global Fund). Объявив об эотм, Билл Гейтс также призвал правительство США пересмотреть решение о сокращении финансирования программ иностранной помощи, а правительства других стран — поддержать борьбу с болезнями в мире.

По словам господина Гейтса, «под угрозой сейчас жизни миллионов детей и у глобальных лидеров есть шанс, который дается раз в несколько десятилетий, сделать что-то масштабное». У лидеров, говорит он, есть выбор: резко сокращать расходы на здравоохранение или дать детям в мире шанс на здоровую жизнь, которого они заслуживают. И этот выбор определит, «какое будущее мы оставим следующему поколению», подчеркнул Билл Гейтс.

По данным фонда Билла и Мелинды Гейтс, глобальное финансирование программ помощи здоровью упало за последний год на 21% и находится на рекордно низком уровне за последние 15 лет. Финансирование The Global Fund сократилось за год на 14,4%, даже несмотря на то что некоторые страны постарались компенсировать нехватку средств, возникшую из-за сокращения поступлений от ряда государств. В 2022 году Билл Гейтс выделил The Global Fund аналогичную сумму.

