В Татарстане местного жителя приговорили к 18 годам за убийство инвалида и кражу

Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя к 18 годам за убийство инвалида и кражу. Об этом сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в июле 2023 года подсудимый распивал алкоголь вместе со своим знакомым на инвалидной коляске. В ходе ссоры фигурант жестоко избил своего знакомого, от полученных травм потерпевший скончался. Ранее, 23 мая, подсудимый украл из подвала дома в Альметьевске велосипед стоимостью 17 тыс. руб.

Местный житель признан виновным в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). По решению суда фигурант будет отбывать срок в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что подсудимый частично признал вину, заявив, что не имел умысла на причинение смерти своему знакомому.

Марк Халитов