В Татарстане 47-летнего мужчину обвиняют в убийстве человека с инвалидностью и краже велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане местного жителя обвиняют в убийстве инвалида и краже велосипеда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане местного жителя обвиняют в убийстве инвалида и краже велосипеда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 20 мая 2023 года обвиняемый проник в подвал жилого дома в Альметьевске и украл оттуда велосипед стоимостью 17 тыс. руб.

В начале июля того же года он вместе со знакомым, имеющим инвалидность II группы, употреблял алкоголь в одном из жилых домов. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

Обвиняемый, как полагает следствие, нанес потерпевшему множество ударов: не менее 4 раз — кулаками по лицу, не менее 18 раз — ногой в область грудной клетки, а также не менее 5 раз — кулаками и ногами по туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

На стадии следствия обвиняемый частично признал вину. Он заявил, что не имел умысла на причинение смерти своему знакомому.

Уголовное дело направлено в суд по п. «б» ч. 2 ст. 158 и п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (кража и убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Артём Дергунов