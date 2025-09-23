В ярославском аэропорту отменили ограничения

В ярославском аэропорту сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные вечером 22 сентября. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Ограничения также были сняты в аэропорту Калуги. Как объяснил господин Кореняко, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов»,— написал представитель Росавиации.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за введенных ограничений было временно приостановлено авиасообщение с Сочи.