В Норвегии из-за запуска дрона задержали туристов из Сингапура

Полиция Норвегии задержала супружескую пару из Сингапура из-за запуска дрона над крепостью Акерхаус в Осло. Как передает издание VG, туристов 50 и 60 лет задержали вечером 22 сентября.

Изъятый у туристов дрон отправили на экспертизу, чтобы определить, что именно снимали иностранцы. При этом полиция считает, пара не причастна к запуску БПЛА, которые заметили в районе аэропорта Осло.

В ночь на 23 сентября аэропорт норвежской столицы приостанавливал работу из-за предупреждения местных властей о беспилотниках. За несколько часов до этого аналогичный инцидент произошел в аэропорту Копенгагена в Дании.