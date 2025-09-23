Мария Павлова с мировым рекордом завоевала золото ЧМ по параплаванию

Россиянка Мария Павлова установила мировой рекорд на чемпионате мира по параплаванию, который проходит в Сингапуре. Она завоевала золото на дистанции 100 м брассом в классе SB7, показав результат 1 минута 24,51 секунды.

Серебряным призером стала британка Иона Виннифрит (+2.06). Третье место заняла испанка Найя Судайро Боррезо (+9,36).

Мария Павлова улучшила свой же рекорд, который был установлен в 2024 году на Паралимпийских играх в Париже (1.26,09). Также 26-летняя парапловчиха является чемпионкой Европы (2021) и бронзовым призером мирового первенства (2019).

Чемпионат мира завершится 27 сентября. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Таисия Орлова